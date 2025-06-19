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В Пенсионном фонде объяснили, как больничный с отметкой «алкогольное опьянение» влияет на расчет следующих больничных

20:42, 19 июня 2025
Можно ли исключить дни предыдущего больничного из расчета, если работник находился в состоянии опьянения, — объяснили в Пенсионном фонде.
В Пенсионном фонде объяснили, как больничный с отметкой «алкогольное опьянение» влияет на расчет следующих больничных
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Пенсионный фонд объясняет, как больничный с отметкой "алкогольное опьянение" влияет на расчет следующих больничных.

Законодательством определен исчерпывающий перечень периодов, не отработанных по уважительным причинам, которые исключаются из расчетного периода при исчислении среднедневной заработной платы для назначения страховых выплат.

В частности, к ним относится период временной нетрудоспособности (пункт 3 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного довольствия) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1266).

При этом пунктом 3 указанного Порядка для отнесения этого периода к уважительной причине не предусмотрена связь периода временной нетрудоспособности с фактом предоставления пособия по временной нетрудоспособности.

С учетом указанного календарные дни болезни, по которым в листке нетрудоспособности есть отметка "алкогольное опьянение", исключаются из расчетного периода независимо от того, что за этот период пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось.

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Пенсионный фонд больничные

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