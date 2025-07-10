Как исправить ошибки в автоматической постановке на воинский учет, – объяснило Минобороны

Украинцев автоматически ставят на воинский учет через «Оберіг».

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Министерство обороны рассказало об автоматической постановке граждан на воинский учет через взаимодействие реестра «Оберіг» с Государственной миграционной службой (ГМС), что позволяет обходиться без посещения ТЦК.

Этот механизм, урегулированный постановлением Кабмина №932, экономит время военнообязанных, устраняя потребность в очередях, сборе документов и прохождении военно-врачебной комиссии для постановки на учет. Он также упрощает работу ТЦК, уменьшая административную нагрузку, и способствует постановке на учет украинцев за рубежом, разблокируя выдачу паспортов, а также лиц в возрасте 17-25 лет.

Однако из-за большого объема работы и человеческого фактора могут возникать ошибки, например, когда на учет попадают люди, давно исключенные из него, или когда учет не отображается в реестре «Оберіг» из-за невнесения данных оператором ТЦК. В таких случаях Минобороны советует обращаться в ТЦК с документами, подтверждающими снятие с учета, причины исключения или принадлежность к другому ТЦК, для исправления данных.

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