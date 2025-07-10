Як виправити помилки в автоматичній постановці на військовий облік, – пояснило Міноборони

Українців автоматично ставлять на військовий облік через «Оберіг».

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Міністерство оборони розповіло про автоматичну постановку громадян на військовий облік через взаємодію реєстру «Оберіг» із Державною міграційною службою (ДМС), що дозволяє обходитися без відвідування ТЦК.

Цей механізм, урегульований постановою Кабміну №932, економить час військовозобов’язаним, усуваючи потребу в чергах, зборі документів і проходженні військово-лікарської комісії для постановки на облік. Він також спрощує роботу ТЦК, зменшуючи адміністративне навантаження, та сприяє взяттю на облік українців за кордоном, розблоковуючи видачу паспортів, а також осіб віком 17–25 років.

Однак через великий обсяг роботи та людський фактор можуть виникати помилки, наприклад, коли на облік потрапляють люди, давно виключені з нього, або коли облік не відображається в реєстрі «Оберіг» через невнесення даних оператором ТЦК. У таких випадках Міноборони радить звертатися до ТЦК із документами, що підтверджують зняття з обліку, причини виключення чи належність до іншого ТЦК, для виправлення даних.

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