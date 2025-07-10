Як виправити помилки в автоматичній постановці на військовий облік, – пояснило Міноборони

Міністерство оборони розповіло про автоматичну постановку громадян на військовий облік через взаємодію реєстру «Оберіг» із Державною міграційною службою (ДМС), що дозволяє обходитися без відвідування ТЦК.
Цей механізм, урегульований постановою Кабміну №932, економить час військовозобов’язаним, усуваючи потребу в чергах, зборі документів і проходженні військово-лікарської комісії для постановки на облік. Він також спрощує роботу ТЦК, зменшуючи адміністративне навантаження, та сприяє взяттю на облік українців за кордоном, розблоковуючи видачу паспортів, а також осіб віком 17–25 років.
Однак через великий обсяг роботи та людський фактор можуть виникати помилки, наприклад, коли на облік потрапляють люди, давно виключені з нього, або коли облік не відображається в реєстрі «Оберіг» через невнесення даних оператором ТЦК. У таких випадках Міноборони радить звертатися до ТЦК із документами, що підтверджують зняття з обліку, причини виключення чи належність до іншого ТЦК, для виправлення даних.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.