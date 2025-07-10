Єрмак підтвердив, що США приєдналися до зустрічі «Коаліції охочих» у Римі

США вперше приєдналися до «Коаліції охочих».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Римі проходить чергова зустріч «Коаліції охочих» у рамках безпекового формату підтримки України. На зустрічі будуть спеціальний представник президента США Кіт Келлог та сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

«Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату Коаліції охочих, зараз триває зустріч. Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь», – зазначив Єрмак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.