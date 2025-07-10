США вперше візьмуть участь у зустрічі «коаліції охочих» щодо України

Спецпредставник США Келлог вперше приєднається до європейської «коаліції охочих» для підтримки України.

Фото: Getty Images

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Спеціальний представник президента США Кіт Келлог вперше візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» – групи європейських країн, що підтримують Україну.

«Італія анонсувала, що Келлог візьме участь у зустрічі групи «Коаліція охочих», і це вперше, коли Сполучені Штати беруть участь у зустрічі групи країн, де домінують європейські країни та які підтримують Україну», – пише Reuters.

За даними Світового банку, на реконструкцію, відновлення та модернізацію України необхідно близько 500 млрд євро.

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