У ЄС представили кодекс для регулювання штучного інтелекту — що він передбачає

Єврокомісія опублікувала фінальну версію рекомендацій для розробників і постачальників ШІ-систем, які мають допомогти дотримуватися нового законодавства ЄС.

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Європейська комісія опублікувала фінальний варіант кодексу практики з рекомендаціями щодо дотримання положень нового закону про штучний інтелект, що стосуються ШІ-систем загального призначення (General-Purpose AI). Про це повідомляє ЄК.

Документ має стати дороговказом для розробників і постачальників таких технологій напередодні набуття чинності відповідної частини закону — 2 серпня 2025 року.

Кодекс розробила група з 13 експертів на основі відгуків понад тисячі представників бізнесу, науки, громадських організацій та компаній, що працюють у сфері ШІ. У ньому містяться рекомендації щодо безпеки, прозорості, авторських прав і відповідального розроблення просунутих моделей штучного інтелекту.

Серед іншого, документ передбачає:

механізми для зниження ризиків при розробці ШІ,

рекомендації щодо розкриття інформації про навчання моделей,

поради щодо дотримання законодавства про авторські права.

Після розгляду кодексу Єврокомісією та державами-членами ЄС, компанії зможуть приєднатися до нього добровільно. Підписанти матимуть переваги — зокрема, зниження адміністративного навантаження в межах дотримання закону про ШІ.

Закон, ухвалений торік, запроваджує жорсткі правила щодо прозорості, етичності та безпеки використання ШІ. Порушення його положень загрожує штрафами до 7% річного доходу компанії.

Документ складається з трьох розділів: Прозорість, Авторське право та Безпека:

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