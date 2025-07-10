В ЕС представили кодекс для регулирования искусственного интеллекта — что он предусматривает

Еврокомиссия опубликовала финальную версию рекомендаций для разработчиков и поставщиков ИИ-систем, которые должны помочь придерживаться нового законодательства ЕС.

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Европейская комиссия опубликовала финальную версию кодекса практики с рекомендациями по соблюдению положений нового закона об искусственном интеллекте, касающихся ИИ-систем общего назначения (General-Purpose AI). Об этом сообщает ЕК.

Документ должен стать ориентиром для разработчиков и поставщиков таких технологий накануне вступления в силу соответствующей части закона — 2 августа 2025 года.

Кодекс был разработан группой из 13 экспертов на основе отзывов более чем тысячи представителей бизнеса, научных кругов, общественных организаций и компаний, работающих в сфере ИИ. В нем содержатся рекомендации по вопросам безопасности, прозрачности, авторского права и ответственной разработки продвинутых моделей искусственного интеллекта.

В частности, документ предусматривает:

механизмы снижения рисков при разработке ИИ,

рекомендации по раскрытию информации о процессе обучения моделей,

советы по соблюдению законодательства в сфере авторского права.

После рассмотрения кодекса Еврокомиссией и государствами-членами ЕС компании смогут добровольно присоединиться к нему. Подписанты получат преимущества — в частности, снижение административной нагрузки в рамках соблюдения закона об ИИ.

Закон, принятый в прошлом году, вводит строгие правила в отношении прозрачности, этичности и безопасности использования ИИ. Нарушение его положений грозит компаниям штрафами до 7% от годового дохода.

Документ состоит из трёх разделов: Прозрачность, Авторское право и Безопасность:

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