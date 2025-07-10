ЕС выделит 3 млрд евро на восстановление Украины, что привлечет еще 10 млрд – Урсула фон дер Ляйен

Европа дает старт миллиардному финансовому пакету на восстановление Украины.

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Европейский Союз запускает программу гарантий и грантов на 3 млрд евро, которая позволит привлечь дополнительные 10 млрд евро для реконструкции и восстановления Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины (URC-2025) в Риме.

«Я хочу также объявить о выплатах более чем EUR3 млрд на украинский механизм. Это - гарантии, гранты. Мы подписали это сегодня... это даст нам возможность открыть новый путь для новых EUR10 млрд на реконструкцию и восстановление Украины», - отметила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони добавила, что на конференции договорились об оборудовании на сумму более 10 млрд евро. Она подчеркнула, что для успеха восстановления нужны не только средства и специалисты, но и дух украинского народа.

«Для восстановления, денег недостаточно, инженеров, архитекторов или работников недостаточно - нам нужно нечто большее, нечто другое, и это чувство, настроение, чувства, которые проявил украинский народ. Они любят свою страну, любят свободу. Они продемонстрировали готовность гарантировать светлое будущее для своих детей. Без этого все, что мы делаем, было бы бессмысленным», - отметила Мелони.

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