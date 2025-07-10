ЄС виділить 3 млрд євро на відновлення України, що залучить ще 10 млрд – Урсула фон дер Ляєн

Європа дає старт мільярдному фінансовому пакету на відбудову України.

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Європейський Союз запускає програму гарантій і грантів на 3 млрд євро, яка дозволить залучити додаткові 10 млрд євро для реконструкції та відбудови України, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі.

«Я хочу також оголосити про виплати більше ніж EUR3 млрд на український механізм. Це – гарантії, гранти. Ми підписали це сьогодні… це надасть нам можливість відкрити новий шлях для нових EUR10 млрд на реконструкцію та відбудову України», – зазначила фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні додала, що на конференції домовилися про обладнання на суму понад 10 млрд євро. Вона підкреслила, що для успіху відновлення потрібні не лише кошти та фахівці, а й дух українського народу.

«Для відновлення, грошей недостатньо, інженерів, архітекторів чи працівників недостатньо - нам потрібно щось більше, щось інше, і це почуття, настрій, почуття, які проявив український народ. Вони люблять свою країну, люблять свободу. Вони продемонстрували готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Без цього все, що ми робимо, було б безглуздим», – зазначила Мелоні.

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