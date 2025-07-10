США впервые примут участие во встрече «коалиции желающих» по Украине

Спецпредставитель США Келлог впервые присоединится к европейской «коалиции желающих» для поддержки Украины.

Фото: Getty Images

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Специальный представитель президента США Кит Келлог впервые примет участие во встрече «коалиции желающих» - группы европейских стран, поддерживающих Украину.

«Италия анонсировала, что Келлог примет участие во встрече группы «Коалиция желающих», и это впервые, когда Соединенные Штаты участвуют во встрече группы стран, где доминируют европейские страны и которые поддерживают Украину», - пишет Reuters.

По данным Всемирного банка, на реконструкцию, восстановление и модернизацию Украины необходимо около 500 млрд евро.

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