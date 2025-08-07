Хотите расширить бизнес — сколько видов деятельности разрешено предпринимателю

Стало известно, есть ли ограничения для ФЛП на едином налоге по количеству видов деятельности.

Существуют ли ограничения для физических лиц – предпринимателей по количеству видов деятельности на едином налоге? Этот вопрос часто волнует как начинающих, так и опытных предпринимателей. Главное управление ГНС в Днепропетровской области предоставило официальное разъяснение по этому поводу.

Какие данные вносятся в реестр плательщиков единого налога?

Регистрация ФЛП как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога. Процедура регулируется пунктом 299.1 статьи 299 Налогового кодекса Украины (НКУ).

В заявлении на применение упрощенной системы налогообложения предприниматель указывает виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010. Это предусмотрено подпунктом 5 пункта 298.3 статьи 298 НКУ.

Информация о выбранных КВЭДах включается в реестр плательщиков единого налога согласно пункту 299.7 статьи 299 НКУ.

Есть ли ограничения на количество видов деятельности у ФЛП на едином налоге?

Нет, ограничений не существует. Налоговый кодекс не устанавливает лимитов по количеству видов хозяйственной деятельности, которые ФЛП может указать при регистрации или внесении изменений. Единственное требование — выбранные КВЭДы должны соответствовать условиям применения упрощенной системы налогообложения.

Другими словами, физическое лицо – предприниматель может указать неограниченное количество видов деятельности, если все они разрешены для работы на едином налоге.

Что такое КВЭД и где его найти?

КВЭД ДК 009:2010 — это государственная классификация видов экономической деятельности, утвержденная приказом Госпотребстандарта Украины № 457 от 11.10.2010 года (с изменениями). Её используют все субъекты хозяйствования для идентификации сфер своей деятельности.

Вывод

ФЛП на едином налоге может регистрировать столько видов деятельности, сколько считает нужным, при условии, что эти виды разрешены для работы на упрощенной системе. Это открывает возможности для масштабирования бизнеса без дополнительных юридических барьеров.

