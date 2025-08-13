Практика судов
  1. В Украине

Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы — в Киеве состоялась дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов

12:11, 13 августа 2025
Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы: в Киеве прошла дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов.
Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы — в Киеве состоялась дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов
Фото: ГО «Феміда ПРО»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице состоялась очередная открытая платформа «Конституционные студии», которую организовала общественная организация «Фемида ПРО». На этот раз темой для дискуссии стал принципиальный вопрос: повлияли ли изменения в Конституцию 2016 года на доверие граждан к судебной системе, и чем, собственно, отличается Основной Закон Украины в редакциях 1996 и 2016 годов. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ОО «Фемида ПРО».

Событие собрало авторитетных представителей судейского сообщества, адвокатуры, военных добровольцев и общественных деятелей. Участники пытались дать честный ответ: действительно ли судебная реформа, проведенная под лозунгом «очищения системы», не оправдала общественных ожиданий.

Среди спикеров: Виктор Шишкин — судья Конституционного Суда Украины, глава ОО «Фемида ПРО», один из авторов Конституции 1996 года; Сергей Ковтун — судья Хозяйственного суда города Киева; Дмитрий Чабан — адвокат, исполнительный директор ОО «Фемида ПРО»; Эдуард Леонов — командир добровольческого формирования «Фемида» (Чернобаевка). Мария Бородийчук – адвокат.

О чем говорили

Ключевая идея платформы — открыть честный разговор между гражданами и представителями Фемиды. В частности, сравнивались содержание и философия редакций Конституции 1996 и 2016 годов, обсуждались риски потери независимости судебной ветви власти, роль Высшего совета правосудия, механизмы влияния на судей и настроение в обществе по отношению к правосудию.

Как отметил Виктор Шишкин, «судебная реформа 2016 года убила то, что мы строили в 1996-м — баланс ветвей власти и автономию суда. И теперь мы имеем кризис доверия».

Особое внимание уделили вопросу — может ли прозрачная коммуникация между обществом и судьями вернуть уважение к Фемиде, и что для этого должны делать не только органы власти, но и сами судьи.

Почему это важно

  • ОО «Фемида ПРО» объединяет судей, адвокатов, активистов, правозащитников и военных, у которых одна цель — восстановить доверие к суду и сделать правосудие открытым и человечным.
  • Конституционные студии — это неформальная, но профессиональная платформа, где сложные юридические темы объясняются простым языком, а каждый участник — независимо от статуса — может задать неудобные вопросы.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Киев реформа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду