Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы — в Киеве состоялась дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов

Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы: в Киеве прошла дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов.

Фото: ГО «Феміда ПРО»

В столице состоялась очередная открытая платформа «Конституционные студии», которую организовала общественная организация «Фемида ПРО». На этот раз темой для дискуссии стал принципиальный вопрос: повлияли ли изменения в Конституцию 2016 года на доверие граждан к судебной системе, и чем, собственно, отличается Основной Закон Украины в редакциях 1996 и 2016 годов. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ОО «Фемида ПРО».

Событие собрало авторитетных представителей судейского сообщества, адвокатуры, военных добровольцев и общественных деятелей. Участники пытались дать честный ответ: действительно ли судебная реформа, проведенная под лозунгом «очищения системы», не оправдала общественных ожиданий.

Среди спикеров: Виктор Шишкин — судья Конституционного Суда Украины, глава ОО «Фемида ПРО», один из авторов Конституции 1996 года; Сергей Ковтун — судья Хозяйственного суда города Киева; Дмитрий Чабан — адвокат, исполнительный директор ОО «Фемида ПРО»; Эдуард Леонов — командир добровольческого формирования «Фемида» (Чернобаевка). Мария Бородийчук – адвокат.

О чем говорили

Ключевая идея платформы — открыть честный разговор между гражданами и представителями Фемиды. В частности, сравнивались содержание и философия редакций Конституции 1996 и 2016 годов, обсуждались риски потери независимости судебной ветви власти, роль Высшего совета правосудия, механизмы влияния на судей и настроение в обществе по отношению к правосудию.

Как отметил Виктор Шишкин, «судебная реформа 2016 года убила то, что мы строили в 1996-м — баланс ветвей власти и автономию суда. И теперь мы имеем кризис доверия».

Особое внимание уделили вопросу — может ли прозрачная коммуникация между обществом и судьями вернуть уважение к Фемиде, и что для этого должны делать не только органы власти, но и сами судьи.

Почему это важно

ОО «Фемида ПРО» объединяет судей, адвокатов, активистов, правозащитников и военных, у которых одна цель — восстановить доверие к суду и сделать правосудие открытым и человечным.

Конституционные студии — это неформальная, но профессиональная платформа, где сложные юридические темы объясняются простым языком, а каждый участник — независимо от статуса — может задать неудобные вопросы.

