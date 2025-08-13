Потеряли ли мы доверие к суду после конституционной реформы — в Киеве состоялась дискуссия «Фемиды ПРО» об изменениях 1996 и 2016 годов

В столице состоялась очередная открытая платформа «Конституционные студии», которую организовала общественная организация «Фемида ПРО». На этот раз темой для дискуссии стал принципиальный вопрос: повлияли ли изменения в Конституцию 2016 года на доверие граждан к судебной системе, и чем, собственно, отличается Основной Закон Украины в редакциях 1996 и 2016 годов. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на ОО «Фемида ПРО».
Событие собрало авторитетных представителей судейского сообщества, адвокатуры, военных добровольцев и общественных деятелей. Участники пытались дать честный ответ: действительно ли судебная реформа, проведенная под лозунгом «очищения системы», не оправдала общественных ожиданий.
Среди спикеров: Виктор Шишкин — судья Конституционного Суда Украины, глава ОО «Фемида ПРО», один из авторов Конституции 1996 года; Сергей Ковтун — судья Хозяйственного суда города Киева; Дмитрий Чабан — адвокат, исполнительный директор ОО «Фемида ПРО»; Эдуард Леонов — командир добровольческого формирования «Фемида» (Чернобаевка). Мария Бородийчук – адвокат.
О чем говорили
Ключевая идея платформы — открыть честный разговор между гражданами и представителями Фемиды. В частности, сравнивались содержание и философия редакций Конституции 1996 и 2016 годов, обсуждались риски потери независимости судебной ветви власти, роль Высшего совета правосудия, механизмы влияния на судей и настроение в обществе по отношению к правосудию.
Как отметил Виктор Шишкин, «судебная реформа 2016 года убила то, что мы строили в 1996-м — баланс ветвей власти и автономию суда. И теперь мы имеем кризис доверия».
Особое внимание уделили вопросу — может ли прозрачная коммуникация между обществом и судьями вернуть уважение к Фемиде, и что для этого должны делать не только органы власти, но и сами судьи.
Почему это важно
