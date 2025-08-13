Чи втратили ми довіру до суду після конституційної реформи — у Києві відбулася дискусія «Феміди ПРО» про зміни 1996 і 2016 років

Чи втратили ми довіру до суду після конституційної реформи: у Києві пройшла дискусія «Феміди ПРО» про зміни 1996 і 2016 років.

Фото: ГО «Феміда ПРО»

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці відбулася чергова відкрита платформа «Конституційні студії», яку організувала громадська організація «Феміда ПРО». Цього разу темою для дискусії стало принципове питання: чи вплинули зміни до Конституції 2016 року на довіру громадян до судової системи, і чим, власне, відрізняється Основний Закон України у редакціях 1996 та 2016 років. Про це повідомляє Апостроф з посиланням на ГО «Феміда ПРО».

Подія зібрала авторитетних представників суддівської спільноти, адвокатури, військових добровольців і громадських діячів. Учасники намагалися дати чесну відповідь: чи дійсно судова реформа, проведена під гаслом «очищення системи», не виправдала суспільних очікувань.

Серед спікерів: Віктор Шишкін — суддя Конституційного Суду України, голова ГО «Феміда ПРО», один із авторів Конституції 1996 року; Сергій Ковтун — суддя Господарського суду міста Києва; Дмитро Чабан — адвокат, виконавчий директор ГО «Феміда ПРО»; Едуард Леонов — командир добровольчого формування «Феміда» (Чорнобаївка). Марія Бородійчук – адвокат.

Про що говорили

Ключова ідея платформи — відкрити чесну розмову між громадянами та представниками Феміди. Зокрема, порівнювалися зміст і філософія редакцій Конституції 1996 та 2016 років, обговорювалися ризики втрати незалежності судової гілки влади, роль Вищої ради правосуддя, механізми впливу на суддів і настрій у суспільстві щодо правосуддя.

Як зазначив Віктор Шишкін, «судова реформа 2016 року вбила те, що ми будували в 1996-му — баланс гілок влади та автономію суду. І тепер ми маємо кризу довіри».

Особливу увагу приділили питанню — чи може прозора комунікація між суспільством і суддями повернути повагу до Феміди, і що для цього мають робити не лише органи влади, а й самі судді.

Чому це важливо

ГО «Феміда ПРО» обʼєднує суддів, адвокатів, активістів, правозахисників та військових, які мають одну мету — відновити довіру до суду і зробити правосуддя відкритим та людяним.

Конституційні студії — це неформальна, але фахова платформа, де складні юридичні теми пояснюються простою мовою, а кожен учасник — незалежно від статусу — може поставити незручні питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.