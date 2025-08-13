Практика судів
  1. В Україні

Чи втратили ми довіру до суду після конституційної реформи — у Києві відбулася дискусія «Феміди ПРО» про зміни 1996 і 2016 років

12:11, 13 серпня 2025
Чи втратили ми довіру до суду після конституційної реформи: у Києві пройшла дискусія «Феміди ПРО» про зміни 1996 і 2016 років.
Чи втратили ми довіру до суду після конституційної реформи — у Києві відбулася дискусія «Феміди ПРО» про зміни 1996 і 2016 років
Фото: ГО «Феміда ПРО»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці відбулася чергова відкрита платформа «Конституційні студії», яку організувала громадська організація «Феміда ПРО». Цього разу темою для дискусії стало принципове питання: чи вплинули зміни до Конституції 2016 року на довіру громадян до судової системи, і чим, власне, відрізняється Основний Закон України у редакціях 1996 та 2016 років. Про це повідомляє Апостроф з посиланням на ГО «Феміда ПРО».

Подія зібрала авторитетних представників суддівської спільноти, адвокатури, військових добровольців і громадських діячів. Учасники намагалися дати чесну відповідь: чи дійсно судова реформа, проведена під гаслом «очищення системи», не виправдала суспільних очікувань.

Серед спікерів: Віктор Шишкін — суддя Конституційного Суду України, голова ГО «Феміда ПРО», один із авторів Конституції 1996 року; Сергій Ковтун — суддя Господарського суду міста Києва; Дмитро Чабан — адвокат, виконавчий директор ГО «Феміда ПРО»; Едуард Леонов — командир добровольчого формування «Феміда» (Чорнобаївка). Марія Бородійчук – адвокат.

Про що говорили

Ключова ідея платформи — відкрити чесну розмову між громадянами та представниками Феміди. Зокрема, порівнювалися зміст і філософія редакцій Конституції 1996 та 2016 років, обговорювалися ризики втрати незалежності судової гілки влади, роль Вищої ради правосуддя, механізми впливу на суддів і настрій у суспільстві щодо правосуддя.

Як зазначив Віктор Шишкін, «судова реформа 2016 року вбила те, що ми будували в 1996-му — баланс гілок влади та автономію суду. І тепер ми маємо кризу довіри».

Особливу увагу приділили питанню — чи може прозора комунікація між суспільством і суддями повернути повагу до Феміди, і що для цього мають робити не лише органи влади, а й самі судді.

Чому це важливо

ГО «Феміда ПРО» обʼєднує суддів, адвокатів, активістів, правозахисників та військових, які мають одну мету — відновити довіру до суду і зробити правосуддя відкритим та людяним.

Конституційні студії — це неформальна, але фахова платформа, де складні юридичні теми пояснюються простою мовою, а кожен учасник — незалежно від статусу — може поставити незручні питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд суддя Київ реформа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду