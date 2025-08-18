Налоговая объяснила, чем отличаются трудовой договор и гражданско-правовой

Выбор соответствующей формы взаимодействия между предприятием и физическим лицом имеет прямое влияние на налоговые обязательства и соблюдение норм трудового права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При оформлении работников работодатели могут выбирать между двумя формами сотрудничества — заключением трудового договора или договора гражданско-правового характера. Оба варианта имеют юридическую силу, но отличаются по своему содержанию, правовым последствиям, порядку налогообложения и объему социальных гарантий.

Налоговая служба отмечает, что правильный выбор формы сотрудничества между хозяйствующими субъектами и физическими лицами напрямую влияет на объем налоговых обязательств и соблюдение требований трудового законодательства.

Трудовой договор – предусматривает официальное оформление трудовых отношений, уплату единого взноса, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора по заработной плате. Работодатель несет ответственность за начисление и уплату налогов и взносов.

Гражданско-правовой договор – заключается для выполнения конкретной работы или предоставления услуги. В таком случае оплата производится в форме вознаграждения, а обязанность уплаты налогов (НДФЛ и военного сбора) возлагается на заказчика или исполнителя – в зависимости от условий договора.

При этом ГПД не предусматривает социальных гарантий (отпусков, больничных и т.п.).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.