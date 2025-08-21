Засчитывается ли стаж, если пенсионный взнос уплачен в последний день месяца — разъяснение ПФУ

Практика судов
19:28, 21 августа 2025
Если добровольный пенсионный взнос зачислен на счет Пенсионного фонда в день уплаты, даже если это последний день месяца, этот месяц засчитывается в страховой стаж.
Страховой стаж – ключевой фактор для назначения пенсии в Украине. Для тех, кто участвует в системе добровольного пенсионного страхования, важно не только уплатить взнос, но и сделать это вовремя. Часто возникает вопрос: если оплата произведена в последний день месяца, будет ли этот месяц зачислен в стаж?

Пенсионный фонд объясняет, что да, будет засчитано.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда (ст. 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Если взнос уплачен в последний день месяца и на счет Пенсионного фонда поступили средства в этот же день, учитывается месяц проведения платежа.

Если средства на счет поступили на следующий день (в первый день следующего месяца), то в стаж будет отнесен месяц, следующий за месяцем, в котором уплачен пенсионный взнос.

Информация об уплате страховых взносов вносится в информационную базу системы персонифицированного учета автоматически по факту зачисления средств, о чем формируется сообщение в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

