Чи зараховується стаж, якщо пенсійний внесок сплачено в останній день місяця — роз’яснення ПФУ

Якщо добровільний пенсійний внесок зараховано на рахунок Пенсійного фонду в день сплати, навіть якщо це останній день місяця, цей місяць зараховується до страхового стажу.

Страховий стаж — ключовий фактор для призначення пенсії в Україні. Для тих, хто бере участь у системі добровільного пенсійного страхування, важливо не лише сплатити внесок, а й зробити це вчасно. Часто виникає питання: якщо сплата здійснена в останній день місяця, чи буде цей місяць зараховано до стажу?

Пенсійний фонд пояснює, що так, буде зараховано.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду (ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо внесок сплачено в останній день місяця і на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей же день, враховується місяць проведення платежу.

Якщо кошти на рахунок надійшли на наступний день (у перший день наступного місяця), то до стажу буде зараховано місяць, наступний за місяцем, в якому сплачено пенсійний внесок.

Інформація про сплату страхових внесків вноситься до інформаційної бази системи персоніфікованого обліку автоматично щодо факту зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

