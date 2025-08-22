Кабмин разрешил Фонду развития инноваций импортировать и испытывать военную технику без спецразрешений

Фонду развития инноваций разрешено без специальных полномочий импортировать и испытывать военную технику, в частности беспилотные системы и средства РЭБ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в ряд постановлений, регулирующих экспорт и импорт товаров военного назначения, а также порядок проведения оборонных закупок в период военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновлению к постановлению КМУ от 8.06.1998 № 838, Фонд развития инноваций получил право осуществлять импорт, временный ввоз и вывоз товаров военного назначения с целью демонстрации, рекламы и проведения испытаний — без необходимости получения специальных полномочий.

Кроме того, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 11.11.2022 № 1275, касающееся оборонных закупок. Фонд развития инноваций определён субъектом, уполномоченным проводить совместные ведомственные испытания беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня.

Также обновлённый порядок дополнен специальной формой акта о проведении таких испытаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.