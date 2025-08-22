Кабмін дозволив Фонду розвитку інновацій імпортувати та випробовувати військову техніку без спецдозволів

Фонду розвитку інновацій дозволено без спеціальних повноважень імпортувати та випробовувати військову техніку, зокрема безпілотні системи й засоби РЕБ.

Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що регулюють експорт та імпорт товарів військового призначення, а також порядок проведення оборонних закупівель у період воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з оновленням до постанови КМУ від 8.06.1998 № 838, Фонд розвитку інновацій отримав право здійснювати імпорт, тимчасове ввезення та вивезення товарів військового призначення з метою демонстрації, реклами та проведення випробувань — без необхідності отримання спеціальних повноважень.

Крім того, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 11.11.2022 № 1275, що стосується оборонних закупівель. Фонд розвитку інновацій визначено суб’єктом, уповноваженим проводити спільні відомчі випробування безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.

Також оновлений порядок доповнено спеціальною формою акту про проведення таких випробувань.