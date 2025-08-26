Практика судов
Чиновники «забывают пароли» и «теряют ключи»: НАПК о типовых схемах с декларированием криптовалюты

14:33, 26 августа 2025
В Украине стремительно растет количество чиновников, которые декларируют криптовалюту, однако НАПК фиксирует массовые случаи подачи недостоверных данных и попыток скрыть реальные активы.
Чиновники в Украине все активнее декларируют криптовалюту. Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, в 2024 году более 2,2 тысячи человек указали криптоактивы на общую сумму 786 млн грн. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Количество декларантов, которые указывают средства в криптовалюте, растет каждый год:

– за 2022 год в 1,32 тыс. деклараций – на 371 млн грн;

– за 2023 год в 1,71 тыс. деклараций – на 526 млн грн;

– за 2024 год в 2,2 тыс. деклараций – на 786 млн грн.

В НАПК отмечают, что криптовалюта становится одним из современных способов хранения и инвестирования средств. В то же время фиксируются случаи, когда чиновники пытаются использовать ее для сокрытия незаконно приобретенного имущества.

НАПК в рамках полных проверок деклараций осуществляет верификацию задекларированных криптоактивов в сети блокчейн и устанавливает их реальную принадлежность декларанту или членам его семьи. Для этого агентство имеет необходимые технические и аналитические инструменты и тесно сотрудничает с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины.

Наиболее распространенное нарушение при декларировании криптовалюты заключается в невозможности подтвердить ее наличие.

Так, чиновники часто декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности: отсутствуют верифицированные адреса криптокошельков, биржевые выписки или даже скриншоты. Обычно речь идет об активах, которые, по словам декларантов, были приобретены много лет назад за символические суммы. Декларирование несуществующих активов является сознательным нарушением, которое невозможно объяснить невнимательностью или незнанием правил.

Среди наиболее частых объяснений декларантов, указавших неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку из-за забытого пароля, кража аппаратного носителя или утрата физического ключа.

Однако они не предоставляют никаких документальных доказательств, хотя современные криптокошельки, как правило, предусматривают механизмы восстановления. Другое распространенное объяснение — приобретение активов за наличные через неустановленных лиц или нелегальные сервисы без каких-либо подтверждающих документов.

Кроме декларирования неподтвержденных активов, распространенным видом нарушений является подача недостоверных данных о реальных криптовалютных активах: их стоимости, количестве и дате приобретения. Часто декларанты ориентируются на рыночный курс по состоянию на 31 декабря (конец отчетного периода), что является некорректным.

Согласно Закону, в декларации должна указываться стоимость актива, исходя из фактических затрат на его приобретение.

Также встречаются случаи умышленного занижения стоимости на момент приобретения, чтобы избежать дополнительных вопросов о происхождении средств, добавили в НАПК.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
