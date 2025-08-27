Нацполиция и ГПСУ смогут инициировать ликвидацию общественных формирований за нарушение закона

Кабмин одобрил законопроект, разрешающий Нацполиции и Госпогранслужбе обращаться в суд с требованием ликвидации общественных формирований в случае нарушения ими закона или бездействия.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы”».

Документ предусматривает ряд изменений в действующее законодательство. В частности:

определяются уполномоченные должностные лица, которые имеют право давать поручения членам общественных формирований;

устанавливается, что деятельность таких формирований осуществляется исключительно по месту нахождения юридического лица;

предоставляются полномочия территориальным органам Нацполиции и Госпогранслужбы обращаться в суд с требованием принудительного прекращения деятельности общественных формирований в случае их бездеятельности или нарушения закона.

Кроме того, законопроект обязывает общественные формирования в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения привести свои учредительные документы в соответствие с требованиями законодательства и подать их на государственную регистрацию.

Также предусмотрено освобождение от уплаты административного сбора при такой регистрации. В случае несоблюдения требований деятельность общественного формирования подлежит запрету, кроме случаев, когда были предприняты меры для выполнения закона, но регистрация не состоялась по объективным причинам.

