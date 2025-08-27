Нацполиция и ГПСУ смогут инициировать ликвидацию общественных формирований за нарушение закона

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы”».
Документ предусматривает ряд изменений в действующее законодательство. В частности:
Кроме того, законопроект обязывает общественные формирования в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения привести свои учредительные документы в соответствие с требованиями законодательства и подать их на государственную регистрацию.
Также предусмотрено освобождение от уплаты административного сбора при такой регистрации. В случае несоблюдения требований деятельность общественного формирования подлежит запрету, кроме случаев, когда были предприняты меры для выполнения закона, но регистрация не состоялась по объективным причинам.
