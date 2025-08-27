Нацполіція та ДПСУ зножуть ініціювати ліквідацію громадських формувань через порушення закону

Кабмін схвалив законопроект, який дозволяє Нацполіції та Держприкордонслужбі звертатися до суду з вимогою ліквідації громадських формувань у разі порушення ними закону чи бездіяльності.

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”».

Документ передбачає низку змін до чинного законодавства. Зокрема:

визначаються уповноважені службові особи, які мають право давати доручення членам громадських формувань;

встановлюється, що діяльність таких формувань здійснюється виключно за місцем знаходження юридичної особи;

надаються повноваження територіальним органам Нацполіції та Держприкордонслужби звертатися до суду з вимогою примусового припинення діяльності громадських формувань у разі їхньої бездіяльності чи порушення закону.

Крім того, законопроєкт зобов’язує громадські формування протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану привести свої установчі документи у відповідність до вимог законодавства та подати їх на державну реєстрацію.

Водночас передбачено звільнення від сплати адміністративного збору під час такої реєстрації. У разі недотримання вимог діяльність громадського формування підлягатиме забороні, окрім випадків, коли були вжиті заходи для виконання закону, але реєстрація не відбулася з об’єктивних причин.

