Практика судів
  1. В Україні

Нацполіція та ДПСУ зножуть ініціювати ліквідацію громадських формувань через порушення закону

12:24, 27 серпня 2025
Кабмін схвалив законопроект, який дозволяє Нацполіції та Держприкордонслужбі звертатися до суду з вимогою ліквідації громадських формувань у разі порушення ними закону чи бездіяльності.
Нацполіція та ДПСУ зножуть ініціювати ліквідацію громадських формувань через порушення закону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”».

Документ передбачає низку змін до чинного законодавства. Зокрема:

  • визначаються уповноважені службові особи, які мають право давати доручення членам громадських формувань;
  • встановлюється, що діяльність таких формувань здійснюється виключно за місцем знаходження юридичної особи;
  • надаються повноваження територіальним органам Нацполіції та Держприкордонслужби звертатися до суду з вимогою примусового припинення діяльності громадських формувань у разі їхньої бездіяльності чи порушення закону.

Крім того, законопроєкт зобов’язує громадські формування протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану привести свої установчі документи у відповідність до вимог законодавства та подати їх на державну реєстрацію.

Водночас передбачено звільнення від сплати адміністративного збору під час такої реєстрації. У разі недотримання вимог діяльність громадського формування підлягатиме забороні, окрім випадків, коли були вжиті заходи для виконання закону, але реєстрація не відбулася з об’єктивних причин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Національна поліція Кабінет Міністрів України Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області