Нацполіція та ДПСУ зножуть ініціювати ліквідацію громадських формувань через порушення закону

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”».
Документ передбачає низку змін до чинного законодавства. Зокрема:
Крім того, законопроєкт зобов’язує громадські формування протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану привести свої установчі документи у відповідність до вимог законодавства та подати їх на державну реєстрацію.
Водночас передбачено звільнення від сплати адміністративного збору під час такої реєстрації. У разі недотримання вимог діяльність громадського формування підлягатиме забороні, окрім випадків, коли були вжиті заходи для виконання закону, але реєстрація не відбулася з об’єктивних причин.
