В Киеве будут судить троих мужчин за схему с отсрочкой ВВК за $2600

Фигуранты потребовали деньги от военнообязанного, обещая обеспечить ему несколькомесячную отсрочку от прохождения военно-врачебной комиссии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить трех мужчин, которые за $2600 обещали помочь военнообязанному с отсрочкой прохождения ВВК на несколько месяцев. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что 37-летнего мужчину задержали сотрудники Оболонского РТЦК и СП. Понимая, что после прохождения ВВК его могут мобилизовать, мужчина через знакомых начал искать контакты людей, которые ему помогут. Так он нашел двух «помощников».

Свою услугу они оценили сначала в $600, а затем «аппетиты росли» и попросили еще $1000. За эти деньги мужчине гарантировали получение повестки с датой следующей явки через месяц-два.

Во время нескольких встреч военнообязанный передал посреднику в общей сложности $1600. Еще за $1000 ему обещали отсрочить прохождение ВВК.

Действия организаторов схемы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Действия посредника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.