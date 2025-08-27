Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть трьох чоловіків за схему з відтермінуванням ВЛК за $2600

11:30, 27 серпня 2025
Фігуранти вимагали гроші від військовозобов’язаного, обіцяючи забезпечити йому кількамісячну відстрочку від проходження військово-лікарської комісії.
У Києві судитимуть трьох чоловіків за схему з відтермінуванням ВЛК за $2600
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за $2600 обіцяли допомогти військовозобов’язаному з відтермінуванням проходження ВЛК на кілька місяців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 37-річного чоловіка затримали працівники Оболонського РТЦК та СП. Розуміючи, що після проходження ВЛК його можуть мобілізувати, чоловік через знайомих почав шукати контакти людей, які йому допоможуть. Так він знайшов двох «помічників».

Свої послуги вони оцінили спочатку у $600, а потім «апетити росли» і попросили ще $1000. За ці гроші чоловіку гарантували отримання повістки із датою наступної явки через місяць-два.

Під час кількох зустрічей військовозобов’язаний передав посереднику загалом $1600. Ще за $1000 йому обіцяли відтермінувати проходження ВЛК.

Дії організаторів схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (пособництво одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Київ ТЦК мобілізація ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області