У Києві судитимуть трьох чоловіків за схему з відтермінуванням ВЛК за $2600

Фігуранти вимагали гроші від військовозобов’язаного, обіцяючи забезпечити йому кількамісячну відстрочку від проходження військово-лікарської комісії.

У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за $2600 обіцяли допомогти військовозобов’язаному з відтермінуванням проходження ВЛК на кілька місяців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 37-річного чоловіка затримали працівники Оболонського РТЦК та СП. Розуміючи, що після проходження ВЛК його можуть мобілізувати, чоловік через знайомих почав шукати контакти людей, які йому допоможуть. Так він знайшов двох «помічників».

Свої послуги вони оцінили спочатку у $600, а потім «апетити росли» і попросили ще $1000. За ці гроші чоловіку гарантували отримання повістки із датою наступної явки через місяць-два.

Під час кількох зустрічей військовозобов’язаний передав посереднику загалом $1600. Ще за $1000 йому обіцяли відтермінувати проходження ВЛК.

Дії організаторів схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (пособництво одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

