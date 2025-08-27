Практика судов
Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров

18:04, 27 августа 2025
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пока появился шанс на заключение мирного договора между Украиной и РФ.
Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что вопрос гарантий безопасности для Украины, которые были бы аналогичны действию пятой статьи НАТО, сейчас находится среди главных приоритетов, передает La Repubblica.

"Итальянское предложение, базирующееся на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас главное на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала Мелони.

Джордж Мелони считает, что сейчас открывается реальная возможность для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Наконец-то, после трех с половиной лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на переговорный путь", – сказала она.

По словам Мелони, ситуация изменилась благодаря нескольким внешним и внутренним факторам.

Эти проблески надежды стали возможны благодаря, конечно, инициативе президента Соединенных Штатов, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы несмотря на общественное мнение, которое не всегда было убеждено", – сказала итальянская лидер.

Bloomberg пишет, что Мелони предложила предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 о коллективной обороне НАТО, но без фактического членства в Альянсе. Это один из вариантов, прорабатываемых европейскими лидерами.

По словам источников агентства, предложение Мелони подтверждает, что вступление Украины в НАТО не рассматривается, но предлагает механизм коллективной помощи как оптимальный вариант.

