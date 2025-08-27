Мелоні про гарантії безпеки для України: Пропозиція аналога статті 5 НАТО є головною на столі переговорів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та РФ.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що питання безпекових гарантій для України, які були б аналогічні до дії п’ятої статті НАТО, наразі перебуває серед головних пріоритетів, передає La Repubblica.

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала Мелоні.

Джорджа Мелоні вважає, що наразі відкривається реальна можливість для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

"Нарешті, після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", – сказала вона.

За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.

Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента Сполучених Штатів, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи попри громадську думку, яка не завжди була переконана", – сказала італійська лідерка.

Видання Bloomberg пише, що Мелоні запропонувала надати Україні гарантії на основі статті 5 про колективну оборону НАТО, але без фактичного членства в Альянсі. Це один із варіантів, які опрацьовуються європейськими лідерами.

За словами джерел агентства, пропозиція Мелоні підтверджує, що вступ України до НАТО не розглядається, але пропонує механізм колективної допомоги як найоптимальніший варіант.

