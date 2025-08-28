Офис Британского совета в Киеве пострадал от российского обстрела

Офис Британского совета закрыт после серьезных повреждений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа 2025 года значительные повреждения получил офис Британского совета в Украине.

«В результате ночной атаки на Киев наш офис получил значительные повреждения и будет закрыт для посетителей до дальнейшего уведомления. Несмотря на возможные задержки с ответами, мы продолжаем нашу работу с украинскими партнерами в области образования и культуры», — отметили в Британском совете.

Организация уточнила, что связаться с ней можно по электронной почте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.