Офіс Британської ради в Києві зазнав пошкоджень через російський обстріл

Офіс Британської ради зачинено після серйозних пошкоджень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня 2025 року зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

«Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури», – зазначили в Британській раді.

Організація уточнила, що зв’язатися з нею можна електронною поштою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.