Зеленский в Париже встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом – СМИ

13:24, 4 сентября 2025
Владимир Зеленский в Париже проведет встречу со спецпосланником Стивеном Виткоффом, говорят источники.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу в Париже со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Оба прибыли во французскую столицу для участия в заседании «Коалиции желающих», пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на осведомленный источник.

Перед саммитом Уиткофф уже провел ряд переговоров с украинской делегацией. Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, в Париже он и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились со спецпосланником США, а также с советниками лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.

«Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в воздухе, на море, на суше, а также в киберпространстве. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей», – отметил Ермак.

Как передает Радио Свобода, через 20 минут после начала заседания «Коалиции желающих» появились сообщения, что спецпредставитель США покинул встречу. В Елисейском дворце пояснили, что он участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Однако Уиткофф был вынужден уйти, как планировалось, на другую встречу. Он снова присоединится к лидерам во время телефонного звонка Трампу.

По словам Ермака, принцип президента США Дональда Трампа «мир благодаря силе» может стать ключом, который способен повлиять на агрессора.

