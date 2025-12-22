  1. Общество

Как будут отключать свет в Киевской области 23 декабря — ДТЭК опубликовал графики

20:56, 22 декабря 2025
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Во вторник, 23 декабря, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 23 декабря:

 

Ранее Опубликованы графики отключения света в Киеве на 23 декабря.

Добавим, в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 23 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

электроэнергия отключение света графики отключений света

