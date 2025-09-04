Практика судів
Зеленський у Парижі зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Віткоффом – ЗМІ

13:24, 4 вересня 2025
Володимир Зеленський у Парижі проведе зустріч зі спецпосланцем Стівеном Віткоффом, кажуть джерела.
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч у Парижі зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. Обидва прибули до французької столиці для участі в засіданні «Коаліції охочих», пише Інтерфакс-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Перед самітом Віткофф уже провів низку переговорів із українською делегацією. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, у Парижі він та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися зі спецпосланцем США, а також із радниками лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

«Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених росією дітей», – зазначив Єрмак.

Як передає Радіо Свобода, через 20 хв після початку засідання «Коаліції охочих» зʼявилися повідомлення, що спецпредставник США покинув зустріч. У Єлисейському палаці пояснили, що він брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав і урядів. Однак Віткофф був змушений піти, як планувалося, для іншої зустрічі. Він знову доєднається до лідерів під час телефонного дзвінка Трампу.

За словами Єрмака, принцип президента США Дональда Трампа «мир завдяки силі» може стати ключем, який може вплинути на агресора.

