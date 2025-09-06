Пенсионный фонд напомнил условия назначения государственной помощи на детей одиноким матерям

Помощь назначается на каждого ребенка и независимо от получения на детей других видов помощи.

Фото: progroshi.news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило условия назначения государственной помощи на детей одиноким матерям.

Помощь предоставляется одиноким матерям (которые не состоят в браке), одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства (при условии его легализации в установленном законодательством порядке) либо решении об усыновлении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) произведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

Право на помощь на детей одиноким матерям (отцам) имеет мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которая (который) не получает на них пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать (отец) в случае смерти одного из родителей зарегистрировали брак, за ними сохраняется право на получение помощи на детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены мужем (женой).

Женщина, которая имеет детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи, установленной на детей одиноким матерям, не имеет. При регистрации этой женщиной брака с лицом, которое является отцом ее детей, помощь на детей, рожденных от этого лица, не назначается.

Помощь на детей в возрасте до 18 лет (если дети учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет), предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Помощь не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном обеспечении.

Помощь назначается на каждого ребенка и независимо от получения на детей других видов помощи.

Выплата помощи прекращается в случае:

лишения получателя помощи родительских прав;

лишения свободы получателя помощи по приговору суда;

отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным;

регистрации ребенком брака до достижения им 18-летнего возраста;

предоставления несовершеннолетнему полной гражданской дееспособности в случаях, предусмотренных законом;

смерти ребенка;

смерти получателя помощи.

Выплата помощи приостанавливается в случае:

временного устройства ребенка на полное государственное обеспечение;

отобрания ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;

временного трудоустройства ребенка;

если семьей поданы недостоверные сведения или скрыты данные, которые повлияли или могли повлиять на установление права на получение помощи и определение ее размера, либо установлена фактическая занятость лица, приносящая доход (вознаграждение), без оформления и регистрации в установленном порядке — с месяца, следующего за месяцем выявления нарушения;

в случае переезда семьи в другую местность или наступления обстоятельств, делающих невозможной выплату помощи (в частности, смерть одинокого лица) — с месяца, следующего за месяцем изменений;

по заявлению получателя помощи — с месяца, следующего за месяцем ее подачи;

если регистрацию лица, включенного в состав семьи, как безработного прекращено по определенным причинам — с месяца, следующего за месяцем поступления информации из центра занятости;

в случае выявления, что неработающее трудоспособное лицо фактически не осуществляло уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста, или не предоставляло социальных услуг по уходу согласно законодательству в связи с пребыванием за границей более 60 дней в период получения помощи — с месяца, следующего за месяцем поступления информации из Госпогранслужбы;

если дети, обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и входящие в состав семьи, отсутствуют на занятиях без уважительных причин или по неизвестным причинам десять учебных дней подряд — с месяца, следующего за месяцем поступления информации от службы по делам детей (служба подает данные не позднее трех календарных дней после получения их от учебных заведений).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.