Практика судов
  1. В Украине

Пенсионный фонд напомнил условия назначения государственной помощи на детей одиноким матерям

14:32, 6 сентября 2025
Помощь назначается на каждого ребенка и независимо от получения на детей других видов помощи.
Пенсионный фонд напомнил условия назначения государственной помощи на детей одиноким матерям
Фото: progroshi.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило условия назначения государственной помощи на детей одиноким матерям.

Помощь предоставляется одиноким матерям (которые не состоят в браке), одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства (при условии его легализации в установленном законодательством порядке) либо решении об усыновлении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) произведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

Право на помощь на детей одиноким матерям (отцам) имеет мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которая (который) не получает на них пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Если одинокая мать, одинокий усыновитель, мать (отец) в случае смерти одного из родителей зарегистрировали брак, за ними сохраняется право на получение помощи на детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены мужем (женой).

Женщина, которая имеет детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи, установленной на детей одиноким матерям, не имеет. При регистрации этой женщиной брака с лицом, которое является отцом ее детей, помощь на детей, рожденных от этого лица, не назначается.

Помощь на детей в возрасте до 18 лет (если дети учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет), предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Помощь не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном обеспечении.

Помощь назначается на каждого ребенка и независимо от получения на детей других видов помощи.

Выплата помощи прекращается в случае:

  • лишения получателя помощи родительских прав;
  • лишения свободы получателя помощи по приговору суда;
  • отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным;
  • регистрации ребенком брака до достижения им 18-летнего возраста;
  • предоставления несовершеннолетнему полной гражданской дееспособности в случаях, предусмотренных законом;
  • смерти ребенка;
  • смерти получателя помощи.

Выплата помощи приостанавливается в случае:

  • временного устройства ребенка на полное государственное обеспечение;
  • отобрания ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;
  • временного трудоустройства ребенка;
  • если семьей поданы недостоверные сведения или скрыты данные, которые повлияли или могли повлиять на установление права на получение помощи и определение ее размера, либо установлена фактическая занятость лица, приносящая доход (вознаграждение), без оформления и регистрации в установленном порядке — с месяца, следующего за месяцем выявления нарушения;
  • в случае переезда семьи в другую местность или наступления обстоятельств, делающих невозможной выплату помощи (в частности, смерть одинокого лица) — с месяца, следующего за месяцем изменений;
  • по заявлению получателя помощи — с месяца, следующего за месяцем ее подачи;
  • если регистрацию лица, включенного в состав семьи, как безработного прекращено по определенным причинам — с месяца, следующего за месяцем поступления информации из центра занятости;
  • в случае выявления, что неработающее трудоспособное лицо фактически не осуществляло уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста, или не предоставляло социальных услуг по уходу согласно законодательству в связи с пребыванием за границей более 60 дней в период получения помощи — с месяца, следующего за месяцем поступления информации из Госпогранслужбы;
  • если дети, обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и входящие в состав семьи, отсутствуют на занятиях без уважительных причин или по неизвестным причинам десять учебных дней подряд — с месяца, следующего за месяцем поступления информации от службы по делам детей (служба подает данные не позднее трех календарных дней после получения их от учебных заведений).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК предлагают изменить основания для возврата временно изъятого имущества

Также законодатели предлагают, чтобы в уголовном производстве, где ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок наложенного определением следственного судьи ареста на деньги субъектов хозяйствования ограничивался сроком в 4 месяца и продлевался только при определенных условиях.

Те, кто вложил деньги в криптоактивы, но не могут это доказать, смогут одноразово показать государству эти криптоактивы и так их легализовать – Гетманцев о законопроекте 10225-д

Порядок налогообложения криптоактивов предлагают сделать по образцу налогообложения для ценных бумаг, то есть облагаться налогом будет прибыль, а не общий доход от операций с криптоактивами.

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Этический совет может в любой момент прекратить свою деятельность – иностранные эксперты сложили полномочия

В составе Этического совета осталось только четверо юристов, однако только одна из них представляет иностранных экспертов.

Изображали с головой петуха, избили, украли iPhone и отвезли в ТЦК – суд признал незаконными действия полиции во время рейда в гей-клубе в День траура

Голосеевский райсуд Киева даже вынес отдельное постановление по результатам задержания посетителей столичного гей-клуба.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду