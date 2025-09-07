Правительство уточнило правила выезда за границу для бывших послов во время военного положения

Кабмин ограничил право на выезд за границу бывших послов во время чрезвычайного и военного положения.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил постановление №1089 от 3 сентября, которым уточнены правила пересечения государственной границы в условиях чрезвычайного или военного положения. В частности, правительство внесло изменения в пункт 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением от 27 января 1995 г. №57.

Как указывает Интерфакс-Украина, согласно документу, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на выезд за границу не распространяется на лиц, которые имеют дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, но прекратили дипломатическую службу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.