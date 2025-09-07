Уряд уточнив правила виїзду за кордон для колишніх послів під час воєнного стану

Кабмін обмежив право на виїзд за кордон колишніх послів під час надзвичайного та воєнного стану.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1089 від 3 вересня, якою уточнено правила перетину державного кордону в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Зокрема, уряд вніс зміни до пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою від 27 січня 1995 р. №57.

Як вказує Інтерфакс-Україна, згідно з документом, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на виїзд за кордон не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла, але припинили дипломатичну службу.

