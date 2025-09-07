Практика судів
Уряд уточнив правила виїзду за кордон для колишніх послів під час воєнного стану

12:44, 7 вересня 2025
Кабмін обмежив право на виїзд за кордон колишніх послів під час надзвичайного та воєнного стану.
Уряд уточнив правила виїзду за кордон для колишніх послів під час воєнного стану
Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1089 від 3 вересня, якою уточнено правила перетину державного кордону в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Зокрема, уряд вніс зміни до пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою від 27 січня 1995 р. №57.

Як вказує Інтерфакс-Україна, згідно з документом, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на виїзд за кордон не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла, але припинили дипломатичну службу.

