В Одессе во время ночной атаки повреждено здание ГРАГС, фото

Пострадало здание отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

В Одессе в результате атаки шахедов получило повреждения здание Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины. Об этом рассказали в Минюсте.

"Этой ночью, в Одессе в результате попадания беспилотного летательного аппарата в соседний жилой дом было повреждено помещение Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины", - рассказали в ведомстве.

Повреждены окна, входные и внутренние двери помещения. Пострадавших и погибших нет.

В Минюсте подчеркнули, что ведомство продолжает обеспечивать предоставление услуг гражданам, несмотря на обстрелы и повреждения.

