В Одесі під час нічної атаки пошкоджено будівлю ДРАЦС, фото

В Одесі внаслідок атаки шахедів зазнала пошкоджень будівля Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Про це розповіли у Мінюсті.

"Цієї ночі, в Одесі внаслідок влучання безпілотного літального апарата в сусідній житловий будинок було пошкоджено приміщення Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України", - розповіли у відомстві.

Пошкоджені вікна, вхідні і внутрішні двері приміщення. Постраждалих і загиблих немає.

У Мін'юсті наголосили, що відомство продовжує забезпечувати надання послуг громадянам попри обстріли і пошкодження.

