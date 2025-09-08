В Николаеве «черный лесоруб» хотел за 800 евро выкупить у следователя арестованный автомобиль

По данным следствия, мужчина с группой лиц незаконно спилили 82 дерева в заповедном урочище.

В Николаеве подозреваемого в попытке подкупа следователя взяли под стражу, сообщили в Центральном районном суде Николаева.

По данным следствия, мужчина фигурирует в другом уголовном производстве по факту незаконной вырубки деревьев в заповедном урочище «Молдавка». В июне 2025 года он совместно с другими лицами спилил 82 дерева. В рамках расследования на автомобиль ГАЗ 33023, которым пользовался подозреваемый, был наложен арест.

В августе мужчина предложил следователю 40 тыс. грн за снятие ареста и возвращение транспорта. В сентябре, находясь в служебном кабинете, передал следователю 800 евро неправомерной выгоды сразу после чего был задержан.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей. Защита требовала более мягкой меры пресечения — домашнего ареста.

Суд поддержал позицию прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 181680 гривен.

