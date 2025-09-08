У Миколаєві «чорний лісоруб» хотів за 800 євро викупити у слідчого арештований автомобіль

За даними слідства, чоловік з групою осіб незаконно спилили 82 дерева в заповідному урочищі.

У Миколаєві підозрюваного у спробі підкупу слідчого взяли під варту, повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

За даними слідства, чоловік фігурує в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконної вирубки дерев у заповідному урочищі «Молдавка». У червні 2025 року він спільно з іншими особами спилив 82 дерева. У межах розслідування на автомобіль «ГАЗ 33023», яким користувався підозрюваний, було накладено арешт.

У серпні чоловік запропонував слідчому 40 тис. грн за зняття арешту та повернення транспорту. У вересні, перебуваючи в службовому кабінеті, передав слідчому 800 євро неправомірної вигоди — одразу після чого був затриманий.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою. Захист вимагав м’якшого запобіжного заходу — домашнього арешту.

Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 181 680 гривень.

