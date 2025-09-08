Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві «чорний лісоруб» хотів за 800 євро викупити у слідчого арештований автомобіль

07:36, 8 вересня 2025
За даними слідства, чоловік з групою осіб незаконно спилили 82 дерева в заповідному урочищі.
У Миколаєві «чорний лісоруб» хотів за 800 євро викупити у слідчого арештований автомобіль
Фото: Центральний райсуд Миколаєва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві підозрюваного у спробі підкупу слідчого взяли під варту, повідомили у Центральному районному суді Миколаєва. 

За даними слідства, чоловік фігурує в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконної вирубки дерев у заповідному урочищі «Молдавка». У червні 2025 року він  спільно з іншими особами спилив 82 дерева. У межах розслідування на автомобіль «ГАЗ 33023», яким користувався підозрюваний, було накладено арешт.

У серпні чоловік запропонував слідчому 40 тис. грн за зняття арешту та повернення транспорту. У вересні, перебуваючи в службовому кабінеті, передав слідчому 800 євро неправомірної вигоди — одразу після чого був затриманий.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою. Захист вимагав м’якшого запобіжного заходу — домашнього арешту.

Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 181 680 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду