Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных — 3 млн грн будут выплачивать сразу

Министерство обороны обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих Вооружённых Сил Украины в период действия военного положения. Об этом сообщает Минобороны.
Цель изменений — обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учётом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией.
Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально подтверждённым актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых подтверждена до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.
Согласно изменениям к соответствующим приказам:
Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.
Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.
