Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных — 3 млн грн будут выплачивать сразу

Новые правила будут применяться к случаям гибели начиная с 1 сентября 2025 года.

Министерство обороны обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащих Вооружённых Сил Украины в период действия военного положения. Об этом сообщает Минобороны.

Цель изменений — обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учётом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией.

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально подтверждённым актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых подтверждена до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно изменениям к соответствующим приказам:

общий размер единовременной денежной помощи остаётся без изменений и составляет 15 млн грн;

выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 млн грн) будет осуществляться немедленно;

выплата 4/5 суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно примерно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.

Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.

Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

