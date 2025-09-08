Часть Киевской области останется на два дня без газа

Восемь сел под Киевом остались без газа из-за вражеской атаки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с аварийными работами на газовой сети после вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области 8 и 9 сентября будет временно прекращено газоснабжение в восьми населенных пунктах. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Отключение коснется абонентов в Козине, Жуковцах, Украинке, Плютах, Веремье, Халепье, Триполье и Щербановке. Всего без газа останутся 8093 абонента.

Калашник отметил, что восстановление газоснабжения будет происходить постепенно после завершения ремонтных работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.