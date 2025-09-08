Частина Київщини залишиться на два дні без газу

Вісім сіл під Києвом залишилися без газу через ворожу атаку.

У зв’язку з аварійними роботами на газомережі після ворожої атаки в Обухівському районі Київської області 8 та 9 вересня буде тимчасово припинено газопостачання у восьми населених пунктах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Відключення торкнеться абонентів у Козині, Жуківцях, Українці, Плютах, Верем’ї, Халеп’ї, Трипіллі та Щербанівці. Загалом без газу залишаться 8093 абоненти.

Калашник зазначив, що відновлення газопостачання відбуватиметься поступово після завершення ремонтних робіт.

