В Днепре задержали агента фсб, который готовил удары с помощью GPS-«маячков»

12:15, 9 сентября 2025
Разведывательную информацию злоумышленник отправлял куратору в мессенджер в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов.
В Днепре задержали агента фсб, который готовил удары с помощью GPS-«маячков»
В Днепре задержали российского агента, который готовил координаты для новой серии воздушных атак РФ по областному центру. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что его основной задачей был поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые воины Сил обороны.

Как установило расследование, задания врага выполнял завербованный фсб местный житель, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и тяжкие телесные повреждения.

В поле зрения российской спецслужбы фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда находился в исправительной колонии на территории временно оккупированного Покровского района Донетчины.

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года с ним дистанционно связался сотрудник фсб и предложил сотрудничество. На то время рецидивист уже вышел на свободу и вернулся в Днепр.

После вербовки агент начал объезжать местность на собственном авто, где фиксировал на камеру телефона здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров.

«Разведывательную информацию он отправлял куратору в мессенджер в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов.

В дальнейшем он должен был оставить рядом с ними GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов», — заявили в СБУ.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведдеятельности.

Во время обысков у агента обнаружены компьютерная техника, GPS-«маячки» и смартфоны с разными сим-картами для законспирированных контактов с фсб.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ Днепр

