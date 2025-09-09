Практика судов
В МИД ответили на заявление Кароля Навроцого о «преждевременности» дискуссий о вступлении Украины в ЕС и НАТО

11:38, 9 сентября 2025
В МИД Украины заявили, что безопасность страны неразрывно связана с Альянсом, в то время как вступление в ЕС открывает путь к политическому и экономическому развитию.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова президента Польши Кароля Навроцкого о перспективах членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. Напомним, Навроцкий заявил, что обсуждать вступление Украины в НАТО и ЕС пока преждевременно из-за войны.

«Я считаю, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это означает, что и Польша, и Литва будут находиться в состоянии войны. Поэтому эту дискуссию следует отложить, это просто невозможно», – заявил президент Польши.

В МИД Украины заявили, что приняли во внимание заявления Кароля Навроцкого и подчеркнули, что будущее Украины безопасности неразрывно связано с НАТО, а политическое и экономическое - с Европейским Союзом.

Членство в этих структурах, по позиции МИДа, является гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества.

Также ведомство отметило, что это подтверждается в решениях НАТО и ЕС, а также многочисленных заявлениях партнеров, в частности Польши.

"Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не преждевременно. Напротив, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности", - заявили в МИД.

В МИД высоко оценили поддержку Польши от 2022 года, в том числе предоставление оружия, функционирование логистического хаба для международной помощи и прием миллионов украинских граждан. Там подчеркнули, что эта солидарность формирует основу общего европейского будущего двух стран.

