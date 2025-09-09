Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

У МЗС відповіли на заяву Кароля Навроцього про «передчасність» дискусій щодо вступу України до ЄС і НАТО

11:38, 9 вересня 2025
У МЗС України заявили, що безпека країни нерозривно пов’язана з Альянсом, тоді як вступ до ЄС відкриває шлях до політичного й економічного розвитку.
У МЗС відповіли на заяву Кароля Навроцього про «передчасність» дискусій щодо вступу України до ЄС і НАТО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова президента Польщи Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі. Нагадаємо, Навроцький заявив, що обговорювати вступ України до НАТО та ЄС наразі передчасно через війну. 

«Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва перебуватимуть у стані війни. Тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо», - заявив президент Польщі.

В МЗС України заявили, що взяли до уваги заяви Кароля Навроцького та наголосили, що безпекове майбутнє України нерозривно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне - з Європейським Союзом.

Членство у цих структурах, за позицією МЗС, є гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. 

Також відомство відзначило, що це підтверджується у рішеннях НАТО і ЄС, а також у численних заявах партнерів, зокрема Польщі.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", – заявили в МЗС.

У МЗС високо оцінили підтримку Польщі від 2022 року, зокрема надання зброї, функціонування логістичного хабу для міжнародної допомоги та прийом мільйонів українських громадян. Там підкреслили, що ця солідарність формує основу спільного європейського майбутнього двох держав. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща ЄС МЗС НАТО Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

У розпорядженні The Guardian опинилися сотні файлів, які свідчать про створення Борисом Джонсоном лобістської компанії за державні кошти

Борис Джонсон отримав 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи – йому доведеться пояснити, яким чином деякі з його контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.

Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду