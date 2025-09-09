У МЗС відповіли на заяву Кароля Навроцього про «передчасність» дискусій щодо вступу України до ЄС і НАТО

У МЗС України заявили, що безпека країни нерозривно пов’язана з Альянсом, тоді як вступ до ЄС відкриває шлях до політичного й економічного розвитку.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова президента Польщи Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі. Нагадаємо, Навроцький заявив, що обговорювати вступ України до НАТО та ЄС наразі передчасно через війну.

«Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва перебуватимуть у стані війни. Тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо», - заявив президент Польщі.

В МЗС України заявили, що взяли до уваги заяви Кароля Навроцького та наголосили, що безпекове майбутнє України нерозривно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне - з Європейським Союзом.

Членство у цих структурах, за позицією МЗС, є гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи та євроатлантичної спільноти.

Також відомство відзначило, що це підтверджується у рішеннях НАТО і ЄС, а також у численних заявах партнерів, зокрема Польщі.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", – заявили в МЗС.

У МЗС високо оцінили підтримку Польщі від 2022 року, зокрема надання зброї, функціонування логістичного хабу для міжнародної допомоги та прийом мільйонів українських громадян. Там підкреслили, що ця солідарність формує основу спільного європейського майбутнього двох держав.

