Верховная Рада возобновляет прямые трансляции своих заседаний

Прямые трансляции из Верховной Рады возобновятся с 16 сентября.

Верховная Рада Украины официально возвращается к прямым трансляциям своих заседаний, соответствующее постановление подписал председатель парламента Руслан Стефанчук. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

«Трансляции заседаний Верховной Рады Украины официально возвращаются. Постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук. Спасибо за честный диалог и это решение. Также благодарю всех коллег по парламенту, которые поддержали постановление», – написал Юрчишин.

Он уточнил, что первое заседание с прямой трансляцией состоится 16 сентября. «Эта дата должна стать началом, с которого вы постоянно сможете видеть трансляции в прямом эфире на телеканале Рада», – добавил народный депутат.

