Практика судов
  1. В Украине

Верховная Рада возобновляет прямые трансляции своих заседаний

19:21, 9 сентября 2025
Прямые трансляции из Верховной Рады возобновятся с 16 сентября.
Верховная Рада возобновляет прямые трансляции своих заседаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины официально возвращается к прямым трансляциям своих заседаний, соответствующее постановление подписал председатель парламента Руслан Стефанчук. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

«Трансляции заседаний Верховной Рады Украины официально возвращаются. Постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук. Спасибо за честный диалог и это решение. Также благодарю всех коллег по парламенту, которые поддержали постановление», – написал Юрчишин.

Он уточнил, что первое заседание с прямой трансляцией состоится 16 сентября. «Эта дата должна стать началом, с которого вы постоянно сможете видеть трансляции в прямом эфире на телеканале Рада», – добавил народный депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду