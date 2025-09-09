Практика судів
Верховна Рада відновлює прямі трансляції своїх засідань

19:21, 9 вересня 2025
Прямі трансляції з Верховної Ради відновлять з 16 вересня.
Верховна Рада відновлює прямі трансляції своїх засідань
Верховна Рада України офіційно повертається до прямих трансляцій своїх засідань, відповідну постанову підписав голова парламенту Руслан Стефанчук. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Трансляції засідань Верховна Рада України офіційно повертаються. Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав голова Руслан Стефанчук. Дякую при нагоді за чесний діалог та це рішення. Також дякую всім колегам по парламенту, які підтримали постанову», – написав Юрчишин.

Він уточнив, що перше засідання з прямою трансляцією відбудеться 16 вересня. «Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада», – додав народний депутат.

