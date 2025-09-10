Практика судов
  1. В Украине

5,7 млн украинцев остаются беженцами из-за войны – МОМ

18:20, 10 сентября 2025
МОМ обнародовала данные о количестве переселенцев в Украине и мире.
5,7 млн украинцев остаются беженцами из-за войны – МОМ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международная организация по миграции сообщила, что примерно 5,7 миллиона украинцев остаются перемещенными во всем мире, из них 3,8 миллиона являются внутренне перемещенными лицами в пределах Украины, а 4,1 миллиона вернулись из перемещения как внутри страны, так и из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении представителя МОМ.

«Перемещение остается определяющей чертой кризиса», – подчеркнул представитель МОМ, комментируя последствия недавних российских атак. Организация выразила глубокую обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения и призвала к срочным мерам для защиты людей и обеспечения гуманитарной помощи.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в июле 2025 года в Украине зафиксировано 286 погибших и 1388 раненых гражданских лиц, что стало самым высоким месячным показателем с мая 2022 года. «Гражданское население Украины продолжает нести тяжелое бремя войны, поскольку российские удары поражают города и села на линии фронта и за ее пределами. Только в июле 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 286 погибших и 1 388 раненых, что является самым высоким месячным показателем с мая 2022 года», – подчеркнули в МОМ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду