5,7 млн украинцев остаются беженцами из-за войны – МОМ

МОМ обнародовала данные о количестве переселенцев в Украине и мире.

Международная организация по миграции сообщила, что примерно 5,7 миллиона украинцев остаются перемещенными во всем мире, из них 3,8 миллиона являются внутренне перемещенными лицами в пределах Украины, а 4,1 миллиона вернулись из перемещения как внутри страны, так и из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении представителя МОМ.

«Перемещение остается определяющей чертой кризиса», – подчеркнул представитель МОМ, комментируя последствия недавних российских атак. Организация выразила глубокую обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения и призвала к срочным мерам для защиты людей и обеспечения гуманитарной помощи.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в июле 2025 года в Украине зафиксировано 286 погибших и 1388 раненых гражданских лиц, что стало самым высоким месячным показателем с мая 2022 года. «Гражданское население Украины продолжает нести тяжелое бремя войны, поскольку российские удары поражают города и села на линии фронта и за ее пределами. Только в июле 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 286 погибших и 1 388 раненых, что является самым высоким месячным показателем с мая 2022 года», – подчеркнули в МОМ.

