5,7 млн українців залишаються біженцями через війну – МОМ

18:20, 10 вересня 2025
МОМ оприлюднила дані про кількість переселенців в Україні та світі.
5,7 млн українців залишаються біженцями через війну – МОМ
Міжнародна організація з міграції повідомила, що приблизно 5,7 мільйона українців залишаються переміщеними в усьому світі, з них 3,8 мільйона є внутрішньо переміщеними особами в межах України, а 4,1 мільйона повернулися з переміщення як усередині країни, так і з-за кордону. Про це йдеться в заяві речника МОМ.

«Переміщення залишається визначальною рисою кризи», – наголосив речник МОМ, коментуючи наслідки нещодавніх російських атак. Організація висловила глибоку стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення та закликала до термінових заходів для захисту людей і забезпечення гуманітарної допомоги.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у липні 2025 року в Україні зафіксовано 286 загиблих і 1388 поранених цивільних осіб, що стало найвищим місячним показником із травня 2022 року. «Цивільне населення України продовжує нести важкий тягар війни, оскільки російські удари вражають міста і села на лінії фронту та за її межами. Тільки в липні 2025 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 286 загиблих і 1 388 поранених, що є найвищим місячним показником із травня 2022 року», – підкреслили в МОМ.

Україна біженець

