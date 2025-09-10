Туристический сбор в Украине в 2025 году вырос на 33% – ТОП регионов

Киев, Львовская и Ивано-Франковская области возглавили рейтинг туристических регионов.

В первой половине 2025 года поступления от туристического сбора в Украине достигли рекордных 142,6 миллиона гривен, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и вдвое превышает показатели 2021 года. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины. Лидерами по объемам сбора стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области, которые вместе обеспечили 58% всех поступлений.

По данным Налоговой службы, 55% туристического сбора уплатили крупные предприятия, такие как отели и санатории, тогда как 45% поступило от малых предпринимателей, сдающих квартиры, усадьбы и другие небольшие туристические объекты. Еще несколько лет назад доля крупного бизнеса была значительно выше (62%), но в 2025 году соотношение между крупными и мелкими плательщиками выровнялось. В шести регионах — Киев (83%), Сумская область (73%), Хмельницкая область (61%), Львовская область (57%), Ровенская и Полтавская области (по 51%) — крупные компании все еще доминируют в уплате сбора.

Юридический инженер Опендатаботу Денис Попов отметил, что официальная статистика не полностью отражает реальный объем туристического рынка. «Не все владельцы жилья, которые сдают туристам свои квартиры, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор. Поэтому фактический объем рынка значительно больше, чем зафиксировано в отчетах, и доля частных предпринимателей тоже. Впрочем, с внедрением единого реестра транзакций, находящегося под контролем налоговой службы, ситуация постепенно меняется: теневой сегмент сокращается, а поступления в местные бюджеты становятся более прозрачными и стабильными. На мой взгляд, это и есть одна из причин существенного роста показателей в 2025 году», — прокомментировал Попов.

Лидерами по поступлениям стали Киев (33,6 млн грн), Львовская область (26,6 млн грн) и Ивано-Франковская область (22,1 млн грн). Киев вернул себе первенство только в 2024 году, после двух лет лидерства Львова. В то же время Одесса, которая в 2021 году занимала второе место, потеряла позиции из-за войны, а поступления от туристического сбора там сократились почти вдвое. Зато Буковина, Прикарпатье и Черкасская область показали значительный рост – в три-четыре раза по сравнению с довоенным периодом.

