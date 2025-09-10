Практика судів
  1. В Україні

Туристичний збір в Україні у 2025 році зріс на 33% – ТОП регіонів

21:37, 10 вересня 2025
Київ, Львівщина та Івано-Франківщина очолили рейтинг туристичних регіонів.
У першій половині 2025 року надходження від туристичного збору в Україні досягли рекордних 142,6 мільйона гривень, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та вдвічі перевищує показники 2021 року. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби України. Лідерами за обсягами збору стали Київ, Львівська та Івано-Франківська області, які разом забезпечили 58% усіх надходжень.

За даними Податкової служби, 55% туристичного збору сплатили великі підприємства, такі як готелі та санаторії, тоді як 45% надійшло від малих підприємців, які здають квартири, садиби та інші невеликі туристичні об’єкти. Ще кілька років тому частка великого бізнесу була значно вищою (62%), але у 2025 році співвідношення між великими та малими платниками вирівнялося. У шести регіонах – Київ (83%), Сумщина (73%), Хмельниччина (61%), Львівщина (57%), Рівненщина та Полтавщина (по 51%) – великі компанії все ще домінують у сплаті збору.

Юридичний інженер Опендатаботу Денис Попов зазначив, що офіційна статистика не повністю відображає реальний обсяг туристичного ринку. «Не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір. Тому фактичний обсяг ринку є значно більшим, ніж зафіксовано у звітах, й частка приватних підприємців теж. Втім, із впровадженням єдиного реєстру транзакцій, що перебуває під контролем податкової служби, ситуація поступово змінюється: тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році», – прокоментував Попов.

Лідерами за надходженнями стали Київ (33,6 млн грн), Львівська область (26,6 млн грн) та Івано-Франківська область (22,1 млн грн). Київ повернув собі першість лише у 2024 році, після двох років лідерства Львова. Водночас Одеса, яка у 2021 році посідала друге місце, втратила позиції через війну, а надходження від туристичного збору там скоротилися майже вдвічі. Натомість Буковина, Прикарпаття та Черкащина показали значне зростання – у три-чотири рази порівняно з довоєнним періодом.

