Как получить освобождение от НДС – перечень льгот для бизнеса и льготных категорий

22:18, 10 сентября 2025
В Украине действуют НДС-льготы для операций в пользу лиц с инвалидностью.
Государственная налоговая служба Украины напомнила о льготах по уплате налога на добавленную стоимость для операций, осуществляемых в пользу лиц с инвалидностью и других льготных категорий.

Освобождение от НДС распространяется на ряд операций, в частности поставку специальных товаров и услуг для лиц с инвалидностью, а также продукцию, изготовленную предприятиями, созданными общественными объединениями лиц с инвалидностью. Льготы применяются при условии соблюдения требований, определенных статьей 197 Налогового кодекса Украины, в отношении категорий товаров, услуг, субъектов хозяйствования и источников финансирования.

Перечень операций, освобожденных от НДС:

  • Поставка технических средств реабилитации, комплектующих и других изделий медицинского назначения для индивидуального пользования лицами с инвалидностью и другими льготными категориями, в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины (пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 НКУ).
  • Предоставление реабилитационных услуг учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (пп. 197.1.5 НКУ).
  • Услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению и отдыху на территории Украины для детей до 18 лет, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (пп. 197.1.6 НКУ).
  • Услуги по содержанию лиц в реабилитационных учреждениях, а также обеспечение их питанием, имуществом и т. п. за счет государственных средств (абз. «б», «д» пп. 197.1.7 НКУ).
  • Платные услуги библиотек, принадлежащих всеукраинским общественным объединениям лиц с инвалидностью, в частности по комплектованию регистрационно-учетных документов, пользованию редкими и ценными справочниками и книгами (пп. 197.1.20 НКУ).
  • Услуги сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с поставкой продуктов собственного производства и обработкой земли для лиц с инвалидностью (пп. 197.1.24 НКУ).
  • Поставка товаров и услуг предприятиями, основанными общественными объединениями лиц с инвалидностью, при условии выполнения законодательных требований и получения положительного решения уполномоченного органа (п. 197.6 НКУ).

Налоговая служба подчеркнула, что льготы применяются только при условии полного соблюдения требований Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов. Субъекты хозяйствования, которые предоставляют товары или услуги льготным категориям, должны тщательно проверять соответствие своей деятельности установленным критериям.

бизнес налоги

